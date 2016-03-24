Гройсман готов возглавить Кабмин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

“Если фракции коалиции рассмотрят мою кандидатуру как возможную для перехода в Кабинет министров, я буду готов взять на себя ответственность”, - подчеркнул Гройсман.

Он отметил, что готов обеспечить, в частности, возвращение доверия людей к власти и восстановление экономического роста Украины.

По его словам, “очень важно сформировать качественную команду под качественный план перезавантаженого нового правительства”.

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“Я бы считал, что люди, которые должны прийти работать в правительство, должны иметь безупречную репутацию и профессиональные качества, поскольку дискуссия "технократическое правительство или политическое" не имеет никакого смысла - я считаю, что это темы, над которыми можно вечно разговаривать”, - подчеркнул Гройсман.

По его словам, необходимо “создать профессиональное правительство с политической поддержкой украинского парламента, которое будет ответственным, прозрачным и эффективным".

"Другого правительства я не желаю ни нашей стране, ни другим странам - нашим друзьям и партнерам”, - подчеркнул он.

Когда Гройсман в начале брифинге говорил о необходимости обеспечения работы правительства, погас свет и журналисты пошутили, что это плохой знак. В ответ Гройсман отметил: “Я еще не сказал о добром знаке”, добавив, что на совещании речь шла о том, что в нынешнем формате ни правительство, ни коалиция не могут взаимодействовать и есть осознание того, что “делать сценарий внеочередных выборов очень опасно для нашего государства”.

Как сообщал УНИАН, БПП выдвинул Гройсмана на должность премьер-министра и предложил "Народному фронту" определить своего кандидата на должность председателя ВР.

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