БПП предложил кандидатуру Гройсмана на должность премьера

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам заместитель председателя фракции “Народный фронт” Виктория Сюмар.

По ее словам, совещание лидеров фракций коалиции еще продолжается.

«Выдвигая этого кандидата, лидер фракции «Блок Петра Порошенко» заявил, что они рассматривали вариант технократического правительства, но не увидели под него голосов. Соответственно, они предложили варианты партийного правительства, которое от «БПП» мог бы возглавить Владимир Гройсман», - сказала Сюмар.

По ее словам, «мы это предложение как «Народный фронт» принимаем и выражаем благодарность партнерам, что такое предложение наконец было озвучено».

В то же время Сюмар заявила, что «Народный фронт» хочет услышать «программу деятельности правительства или текст коалиционного соглашения, что является принципиально важным».

Она сообщила, что ее фракция на заседании в понедельник, 28 марта, обсудит кандидатуру премьера, основные позиции коалиционного соглашения и программу действий правительства.

Напомним, сегодня проходит совещание лидеров фракций парламента, на которой обсуждается возможное создание новой коалиции и возможные кандидатуры на должность премьера.

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Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявлив, что БПП и НФ хотят создать коалицию вдвоем с привлечением "тушек".

17 февраля из коалиции вышла фракция "Батькивщина", а днем ​​позже об этом заявила и "Самопомич". Радикальная партия вышла из коалиции еще в начале сентября 2015 года.

"Батькивщина" сегодня заявила, что не будет претендовать ни на одну должность в правительстве или в руководстве Рады и имеет несколько условий для своей поддержки коалиции.

"Самопомич" в коалицию возвращаться не хочет и будет и далее находиться в оппозиции.