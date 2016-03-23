Штайнмайер в Москве потребовал срочного прогресса в ситуации на Донбассе

Об этом в Москве заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. "Мы не можем быть довольны ситуацией по безопасности на востоке Украины. Требуем срочного прогресса также и для политического процесса", - заявил глава немецкой дипломатии.

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Также отмечается, что после встречи с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в связи со взрывами в Брюсселе Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о договоренности в необходимости противостоять терроризму совместными усилиями.

Кроме того, глава немецкого МИДа говоря о ситуации в Сирии, заявил, что переговоры в Женеве могут быть успешными только тогда, когда "мы будем сохранять давление на стороны конфликта совместно".

Кроме этого в Москве сегодня с главой немецкого МИДа встретится секретарь Госдепартамента США Джон Керри, чтобы обсудить ситуацию в Украине.

"Сегодня вечером Джон Керри встречается с министром иностранных дел Германии Штайнмайером в Москве. Как член международной группы поддержки Сирии, он обсудит ситуацию в Сирии, и также в Украине", - сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Джон Кирби.

Как сообщал УНИАН, 22-23 марта Штайнмайер и Керри во время своих отдельных визитов в Москву во встречах с представителями российской власти планировали поднять тему суда над украинской летчицей Надеждой Савченко.