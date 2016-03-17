Глава МИД Германии прилетит в Москву: обсудит с Лавровым выполнение Минских соглашений
15:42, 17 марта 2016Политика
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Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Москву 23 марта для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
REUTERS
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на брифинге в Москве сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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"23 марта в Москве с рабочим визитом будет находиться федеральный министр иностранных дел ФРГ, действующий председатель ОБСЕ господин Штайнмайер. Запланированы переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Лавровым, в ходе которых состоится обсуждение актуальных вопросов российско-германских отношений", - сказала Захарова.
По ее словам, Штайнмайер также обсудит с Лавровым ход реализации Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе.
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