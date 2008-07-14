Ющенко пожелал Лукашенко успехов в его ответственной деятельности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что украинско-беларусские отношения, основанные на вековых традициях дружбы, и в дальнейшем будут динамически развиваться ради благополучия и процветания наших народов.

Об этом говорится в приветствии главы Украинского государства Президенту Республики Беларусь Александру ЛУКАШЕНКО по случаю национального праздника - Дня независимости Республики Беларусь (Дня Республики).

Также В.ЮЩЕНКО подтвердил готовность к конструктивному и плодотворному двустороннему сотрудничеству на принципах взаимной выгоды, партнерства и добрососедства.

“Желаю Вам, глубокоуважаемый господин Президент, крепкого здоровья и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а дружескому беларусскому народу – мира, добра и согласия”, - говорится в приветствии Президента Украины, сообщает его пресс-служба.