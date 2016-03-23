СМИ выяснили, что может ожидать Украину после прихода "правительства технократов" во главе с Яресько

Она фактически подтвердила, что Порошенко и Яценюк предлагали ей возглавить Кабмин и представить собственный план действий, передает "Украинская правда".

В сообщении министр финансов также назвала пять принципов работы будущего технократического правительства: речь идет о репутации чиновников, нетерпимости к коррупции, аполитичности, реализации Соглашения об ассоциации с ЕС и программе МВФ, а также опыте реформирования и управления организациями.

Теперь, как говорится в расследовании издания, руководству государства придется выкручиваться из неловкой ситуации, в которую они сами себя завели. Кроме того, собеседники УП в окружении президента уверяют, что кандидатуру Яресько поддерживают западные партнеры, в частности, США.

Изюминка технократического премьера вместе с технократическим Кабинетом министров – это временность. Технократические правительства выполняют роль спасательного круга и работают до того момента, пока не будет сформировано партийное правительство, подчеркивает издание. Подобный Кабмин должен формироваться исключительно по профессиональным критериям, а не по партийным квотам, как это происходит в украинских реалиях.

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В идеале после непопулярных реформ члены технократического правительства не должны претендовать на любые должности в стране. Это важно, чтобы министры работали не ради собственного рейтинга, а ради внедрения болезненных, но необходимых реформ.

Отсюда можно сделать вывод, что идея "правительства технократов" в Украине несет в себе несколько серьезных угроз.

Первое – это неготовность к изменениям властных элит.

Ни в президентской, ни в премьерской командах не готовы отказаться от государственных потоков. Так же там остается желание вмешиваться в работу "хлебных" министерств и назначать собственных людей.

Второе – радикализм и популизм. К сожалению, популистская риторика собирает все больше сторонников в обществе. Критика конкурентов технократов ударит как по правительству, который обречен быть непопулярным, так и по рейтингу президента, который будет ответственным за назначение технократического премьера.

Третье – в команде президента признают, что технократическое правительство – это ненадолго. Максимум – на девять месяцев. Рано или поздно у министров возникнет конфликт с депутатами из-за продвижения непопулярных законопроектов, за которые будет голосовать парламент.

Наталья Яресько отметила, что экономические реформы уже прошли наши европейские коллеги. Их опыт показывает, что реформы – это далеко не "сладкая конфетка" , а скорее "горькая пилюля" для общества. Однако отмечается, что со временем эта горечь может трансформироваться в сладкий привкус.