Гройсман убежден в возможности за несколько месяцев достичь прогресса в реформировании ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью каналу "Рада".

Спикер напомнил, что накануне украинский парламент утвердил рекомендации Европейского парламента относительно внутренней реформы Верховной Рады. "Сколько бы мы выборов ни проводили, но если мы не изменим систему по типу европейской системы парламентаризма, ничего не будет меняться", - заявил он.

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По словам Гройсмана, соответствующие 52 рекомендации после их внедрения позволят строить качественный законодательный процесс по лучшим стандартам европейского парламентаризма.

"Есть предварительное решение наших европейских партнеров о том, что будет отдельная миссия, которая будет помогать нам, совместно с нашими коллегами, народными депутатами, будет внедрять эти изменения. Я убежден в том, что за несколько месяцев можно достичь значительного прогресса в реформировании украинского парламента", - сказал председатель ВР.

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Как сообщал УНИАН, в Брюсселе с 29 февраля по 2 марта состоялась "Украинская неделя". Тогда Пэт Кокс, который возглавляет миссию Европарламента по реформированию ВР, представил отчет с рядом рекомендаций, которые позволят улучшить работу парламента Украины.

15 марта Верховная Рада своим постановлением одобрила эти рекомендации.