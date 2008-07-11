Литвин констатировал, что в парламенте произошло сведение счетов

Фракция блока Литвина не будет принимать участия «в политических игрищах», связанных с отчетом правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на сессии парламента лидер блока Владимир ЛИТВИН.

«Мы участие в этих политических игрищах принимать не будем», – сказал он. По словам В.ЛИТВИНА, фракция предлагала заслушать отчет правительства в сентябре-октябре, привлекая к этому комитеты парламента. «Вы захотели выпускание пара? Пожалуйста, выпускайте», - сказал депутат.

Он подчеркнул, что сегодня в парламенте во время рассмотрения вопроса об отчете правительства присутствующие «услышали две правды – правду от оппозиции и правду от правительства». «Нет главного – правды для народа», – заявил В.ЛИТВИН.

Он также отметил, что сегодня «отчета не было, как не было объективной альтернативной точки зрения для оценки дел нашей хозяйке – в экономической, социальный, гуманитарной сферах».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что сегодня состоялось «сведение счетов».