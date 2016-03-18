СМИ обнародовали переданный лидерам ЕС "список Савченко", Путина в нем нет (документ)

Это подтверждает документ, который опубликован Радио Польша.

Так, в список, озаглавленный "Предложения по списку лиц, ответственных за незаконное удержание Надежды Савченко", власти Украины внесли главу ФСБ России Александра Бортникова, председателя СКР Александра Бастрыкина, руководителя Главного следственного управления СК РФ Александра Щукина, российских следователей, прокуроров и судей – всего 46 человек.

Читайте такжеШульц о "Списке Савченко": Путина вряд ли объявят персоной нон грата в ЕС

Кроме того, как отмечается, украинская сторона предлагает ввести санкции в отношении двух граждан Украины: главы так называемой ЛНР Игоря Плотницкого и одного из лидеров самопровозглашенной республики Валерия Болотова.

Полный размер смотреть тут: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Напомним, Порошенко в Брюсселе передал Шульцу санкционные предложения Украины против лиц, которые фабриковали дело против Савченко.

В санкционный "Список Савченко" вошли 44 россиянина и 2 украинцев.