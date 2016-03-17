В санкционный "список Савченко" попали 44 россиянина и двое украинцев – журналист
К санкционным предложений Украины относительно лиц, которые фабриковали дело против украинской летчицы Надежды Савченко, вошли 44 гражданина Российской Федерации и 2 граждан Украины.
Об этом из Брюсселя сообщает польский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.
"Список Савченко", переданный Украиной Евросоюзу, содержит имена 44 россиян и 2 украинцев", - сообщил журналист.
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Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня в Брюсселе передал Шульцу санкционные предложения Украины в отношении лиц, сфабриковавших дело против Савченко.
Порошенко призвал президента Европарламента усилить давление на Россию для обеспечения немедленного освобождения Савченко и других украинцев, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах.
Глава государства отметил необходимость сохранения санкций ЕС в отношении России до полного выполнения ею Минских договоренностей.