В санкционный "список Савченко" попали 44 россиянина и двое украинцев – журналист

Об этом из Брюсселя сообщает польский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

"Список Савченко", переданный Украиной Евросоюзу, содержит имена 44 россиян и 2 украинцев", - сообщил журналист.

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Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня в Брюсселе передал Шульцу санкционные предложения Украины в отношении лиц, сфабриковавших дело против Савченко.

Порошенко призвал президента Европарламента усилить давление на Россию для обеспечения немедленного освобождения Савченко и других украинцев, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах.

Глава государства отметил необходимость сохранения санкций ЕС в отношении России до полного выполнения ею Минских договоренностей.