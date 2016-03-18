В ВР создали межфракционное объединение для борьбы с "русским миром"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Народного фронта».

Отмечается, что от «Народного фронта» в это межфракционное объединение вошли Андрей Левус, Сергей Высоцкий, Олег Медуница, Николай Княжицкий и Елена Масорина.

Как отметил председатель МФО «Наступление» Андрей Левус, главная задача – «очищение Украины от гидры «русского мира».

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«Вопрос в том, что уже два года длится война. Но глубоко в тылу, в информационном, политическом и экономическом пространстве продолжается внутренняя оккупация. Главная задача, которую ставит перед собой наша группа, это очищение экономики от российского влияния. Мы знаем, что около 40% сектора экономики и значительная часть финансового сектора до сих пор находится в руках российских олигархов. И они, конечно, влияют и на экономику, и на политику», - сказал Левус.

«Кроме того, не очищено информационное пространство. Мы видим запрещенных певцов, мы видим запрещенные каналы и многочисленные информационные операции, которые проводит Россия на территории Украины», - добавил народный депутат.

Кроме того, Левус отметил возможность реванша пророссийских политических сил на территории Украины. В частности, по его словам, МФО «Наступление» потребует запрещения деятельности и ареста Виктора Медведчука и его движения «Украинский выбор», и уже начало за эту инициативу сбор подписей в парламенте.