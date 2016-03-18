Боевики разместили танки и "Грады" в Луганске, Красном Луче и Горловке – разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

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«Украинской стороной предоставлена информация представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о наличии танков и 122-мм РСЗО «Град» в Луганске, Красном Луче и Горловке», - говорится в сообщении.

В целом, как информирует управление разведки, ситуация в зоне проведения АТО характеризуется интенсивным огневым воздействием противника на подразделения украинских войск. В течение суток осуществлено 42 обстрела из стрелкового оружия, гранатометов, 120-мм и 82-мм минометов.