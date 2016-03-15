Президент подписал указ о праздновании 20-й годовщины Конституции Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, президент поручил правительству образовать Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий к 20-й годовщине Конституции Украины и утвердить до 15 апреля 2016 года план соответствующих мероприятий.

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Согласно указу, сопредседателями Оргкомитета должны стать премьер-министр и глава Администрации президента Украины, в его состав должны быть привлечены, в частности, представители органов местного самоуправления, общественных объединений, деятели науки и культуры.

Указом определен ряд поручений органам исполнительной власти по проведению торжеств по случаю 20-й годовщины Конституции Украины и информационно-просветительских и патриотически-воспитательных мероприятий.

Глава государства предложил Верховной Раде Украины провести торжественное заседание, посвященное 20-й годовщине Конституции Украины, с участием членов Кабинета министров, представителей Национальной академии наук Украины, Конституционной комиссии, институтов гражданского общества.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.