Януковичу подарили натюрморт и «что-то очень личное» (фоторепортаж)
Лидер ПР принимал поздравления
Вчера лидер Партии регионов, глава теневого Кабинета министров Виктор Янукович праздновал свой 58-й день рождения.
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Как пишет ТаблоID, в среду Виктору Федоровичу не пришлось долго торчать на работе - в Верховной Раде - из-за того, что депутаты, как всегда, никак не могут прийти к согласию.
Утром Янукович провел заседание фракции, на котором его поздравили коллеги, а затем сразу уехал в свой штаб - кинотеатр "Зоряный", где находился до 15 часов, "параллельно работая и принимая подарки".
Именно туда ближе к середине дня начали стекаться поздравления и подарки Януковичу.
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Как призналась в комментарии изданию "регионалка" Анна Герман, она подготовила Виктору Федоровичу трогательный подарок.
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"Я уже подарила ему портрет его матери. Я долго искала фотокарточку и нашла ее в архивах. Я увеличила эту фотографию, нашла старую рамку и поставила эту фотокарточку на его столе. Я думаю, это самый дорогой подарок для него, потому что он с большим пиететом вспоминает свою маму, которой он почти не помнит. Я заметила, что у него в кабинете не было на столе ее фотографии, поэтому я ее разыскала", - рассказала она.
Фракция Партии регионов подарила Януковичу картину украинской художницы Цветковой "Натюрморт с подснежниками".
А вот сын Виктора Федоровича Виктор Янукович-младший сказал, что подарил отцу "что-то очень личное", однако так и не сознался что именно.
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Поздравили Януковича в этот день и его политические оппоненты. Да, по сообщению пресс-службы Партии регионов, президент Виктор Ющенко "пожал руку лидеру оппозиции и пожелал, "чтобы все было хорошо".
Премъер Юлия Тимошенко послала Януковичу букет роз и свои поздравления. А спикер Арсений Яценюк даже лично заглянул в "Зоряный".
Фото ТаблоID и пресс-службы Партии регионов