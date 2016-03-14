"Самопомич" озвучила условия, при которых она готова поддержать кандидатуру нового премьера

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам перед встречей глав фракций парламента с президентом.

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"У нас очень простые предложения, только что на фракции мы их обсудили: закон о пропорциональных выборах по открытым спискам, отставка ЦИК, потому что это обслуживающий персонал коммерчески-олигархической системы в Украине, отставка Генпрокурора (вроде этой неделе это должно произойти) и отставка правительства. Если эти условия будут выполнены, - фракция объединения "Самопомич" готова рассмотреть предложение, оставаясь в оппозиции, исходя из сложных социально-экономических условий в Украине, рассмотреть вопрос ситуативной поддержки, рассмотреть предложения по премьеру, который будет предложен новосозданной коалицией" , - заявил он.