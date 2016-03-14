"Самопомич" озвучила условия, при которых она готова поддержать кандидатуру нового премьера
Лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк озвучил условия, при которых она готова поддержать кандидатуру нового премьера.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам перед встречей глав фракций парламента с президентом.
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"У нас очень простые предложения, только что на фракции мы их обсудили: закон о пропорциональных выборах по открытым спискам, отставка ЦИК, потому что это обслуживающий персонал коммерчески-олигархической системы в Украине, отставка Генпрокурора (вроде этой неделе это должно произойти) и отставка правительства. Если эти условия будут выполнены, - фракция объединения "Самопомич" готова рассмотреть предложение, оставаясь в оппозиции, исходя из сложных социально-экономических условий в Украине, рассмотреть вопрос ситуативной поддержки, рассмотреть предложения по премьеру, который будет предложен новосозданной коалицией" , - заявил он.