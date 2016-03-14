У Порошенко нашли способ уволить Яценюка с должности премьера

Об этом сообщают источники во фракции, передает "Украинская правда".

"Статья 85 Конституции Украины, пункт 12 говорит, что Верховная Рада имеет право сменить премьер-министра", - отметил один из депутатов.

На вопрос, приняла ли фракция окончательное решение по поводу этого, другой собеседник пояснил, что такой вариант обсуждался.

"Можем проголосовать уже на этой неделе", - добавил он.

Читайте такжеВыход из политического кризиса зависит от позиции Порошенко - заявление фракции "Народный фронт"

"Относительно иммунитета (премьера на год - Ред.) - то закон. А у нас высший закон - Конституция Украины", - отметил депутат.

Еще один депутат отметил, что это постановление возможно лишь под кандидатуру министра финансов Натальи Яресько.

"Наше убеждение, что кандидатура Яресько - лучший вариант. Мы ждем, что, может, еще созреет Арсений Петрович и сам пойдет", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко информировал, что президент рассматривает три варианта выхода из кризиса: формирование технократического Кабинета министров во главе с Натальей Яресько, политического - во главе с Андреем Садовым или Верховная Рада поддержит другую кандидатуру.