Пасишника сегодня вызывают на допрос в НАБУ, хотя он находится за границей

Исполнительного директора, и.о. заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Пасишника вызывают на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины на 16.00, хотя сейчас он за границей.

Об этом говорится в сообщении на странице НАБУ в Facebook.

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"Сегодня ориентировочно в 16.00 в НАБУ ждут на допрос исполнительного директора, и.о. заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Пасишника. Детективы НАБУ с нетерпением ждут г-на Пасишника, в том числе, чтобы услышать его версию событий относительно неприбытия на допрос в среду, 9 марта", - сказано в сообщении.

Также в НАБУ отметили, что, по сути, Пасишник обманул следователей, поскольку 4 марта сообщил по телефону, что готов прийти на допрос 9 марта и без повестки, но 7 марта купил билет, а 9 - покинул пределы Украины.

«04.03.2016 детективом вызван Пасишник А.П. на 12 час. 09.03.2016 по телефону через мобильное приложение «WhatsApp». В переписке Пасишник подтвердил свою явку и пояснил, что повестку присылать не нужно, поскольку он не скрывается. Таким образом, Пасишник А.П. в порядке, предусмотренном ст. 135 УПК Украины, заблаговременно (не позднее чем за 3 дня) уведомлен о вызове.

Однако 09.03.2016 в 05.48 час. Пасишник А.П. по телефону через мобильное приложение «WhatsApp» отправил детективу сообщение о неявке на 12 час. в этот день в связи с тем, что «улетел на лечение в отпуск до 1 апреля», о чем дал телеграмму.

Пасишник А.П. не объяснил причины такого внезапного отъезда после вызова к детективу и собственных заверений в явке, как и не назвал страну пребывания», - отметили в НАБУ.

Вместе с тем 9 марта в 10.11 в Национальное антикоррупционное бюро поступило срочное сообщение, датированное 9 марта от имени Пасишника о том, что в период с 9 по 31 марта 2016 года он будет находиться в ежегодном отпуске, который будет проводить за пределами Украины, «с целью оздоровления».

Согласно информации Государственной пограничной службы Украины, Пасишник пересек государственную границу Украины в пункте пропуска Борисполь-D 9 марта в 04.21 по направлению «Выезд» рейсом №4435 Киев – Шарм-эль-Шейх (Арабская Республика Египет). Самолет вылетел в 6.00.

Билет на указанный рейс для Пасишника заказан и оплачен 7 марта, сообщили в НАБУ.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2016 года «Нафтогаз Украины» временно отстранил Пасишника от выполнения обязанностей исполнительного директора в связи с открытым в НАБУ уголовным производством.

Ранее министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус заявил о попытке Администрации президента навязать ему Пасишника для того, чтобы курировать нефтегазовую отрасль страны.

При этом сам Пасишник сообщил, что претендовал на должность заместителя министра экономики, но решил отозвать свою кандидатуру.

Вместе с тем, 8 февраля народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко опубликовал скриншоты переписки Абромавичуса и Пасишника. Из обнародованной информации стало известно, что Пасишника на должность в Минэкономразвития продвигал Игорь Кононенко.

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По заявлению Абромавичуса НАБУ открыло уголовное производство.

9 марта в Бюро сообщили, что по почте прислали Пасишнику документ о подозрении в совершении им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 344 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность государственного деятеля).

Как отметили в НАБУ, детективам не удалось лично вручить Пасишнику сообщение о подозрении, поскольку он не появился 9 марта на допрос.