Пасишник "ушел" в отпуск на время расследования заявлений Абромавичуса

17:36, 09 февраля 2016
Политика
3286 0

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Пасишник не будет выполнять своих служебных обязанностей во время расследования заявлений Абромавичуса.

/ www.rbc.ua

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В связи с началом уголовного производства НАБУ по публичному заявлению министра экономического развития и торговли Украины Абромавичуса, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Пасишник не выполняет служебных обязанностей до завершения указанного выше производства", - говорится в сообщении.

В свою очередь сам Пасишник на своей странице в Facebook сообщил, что он решил взять отпуск.

До уваги ЗМІ!Мене ніхто не відстороняв, я особисто прийняв рішення підти у відпуску для уникнення зайвого ажіотажу навколо цих політичних подій і трохи відпочити від цього бруду

Опубликовано Андрій Пасішником 9 февраля 2016 г.

Читайте такжеГлава НАБУ обещает "плодотворно поработать" с Абромавичусом, а потом допросить КононенкоВчера министр экономразвития и торговли Айварас Абромавичус в НАБУ рассказал, как ему навязывали в.и.о. директора "Нафтогаза" Андрея Пасишника в заместители.

А скандальную переписку главы МЭРТ Айвараса Абромавичуса и исполнительного директора "Нафтогаза" Андрея Пасишника в своем блоге опубликовал 8 февраля нардеп Сергей Лещенко. На скриншоте видно, что во время переписки Пасишник писал Абромавичусу, что предложение стать заместителем министра ему "поступило от команды Петра Алексеевича (Порошенко – Ред.)".

Как сообщал УНИАН, 3 февраля министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус принял решение подать в отставку и призвал парламент проголосовать по этому вопросу. Министр подчеркнул, что ключевой причиной его ухода с поста министра стал конфликт с заместителем главы фракции «Блока Петра Порошенко» Игорем Кононенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter