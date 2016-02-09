Пасишник "ушел" в отпуск на время расследования заявлений Абромавичуса

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В связи с началом уголовного производства НАБУ по публичному заявлению министра экономического развития и торговли Украины Абромавичуса, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Пасишник не выполняет служебных обязанностей до завершения указанного выше производства", - говорится в сообщении.

В свою очередь сам Пасишник на своей странице в Facebook сообщил, что он решил взять отпуск.

До уваги ЗМІ!Мене ніхто не відстороняв, я особисто прийняв рішення підти у відпуску для уникнення зайвого ажіотажу навколо цих політичних подій і трохи відпочити від цього бруду Опубликовано Андрій Пасішником 9 февраля 2016 г.

Читайте такжеГлава НАБУ обещает "плодотворно поработать" с Абромавичусом, а потом допросить КононенкоВчера министр экономразвития и торговли Айварас Абромавичус в НАБУ рассказал, как ему навязывали в.и.о. директора "Нафтогаза" Андрея Пасишника в заместители.

А скандальную переписку главы МЭРТ Айвараса Абромавичуса и исполнительного директора "Нафтогаза" Андрея Пасишника в своем блоге опубликовал 8 февраля нардеп Сергей Лещенко. На скриншоте видно, что во время переписки Пасишник писал Абромавичусу, что предложение стать заместителем министра ему "поступило от команды Петра Алексеевича (Порошенко – Ред.)".