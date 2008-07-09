БЮТ круглосуточно блокирует президиум и трибуну Верховной Рады
11:14, 09 июля 2008Политика
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Установлены дежурства по 10 человек
Народные депутаты от фракции Блока Юлии Тимошенко круглосуточно блокируют президиум и трибуну Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил депутат от БЮТ Андрей ШКИЛЬ.
По его словам, круглосуточное блокирование началось уже с этой ночи.
А.ШКИЛЬ уточнил, что установлены дежурства по 10 человек, которые меняются через определенные промежутки времени.
Как сообщал УНИАН, депутаты от фракции БЮТ второй день подряд блокируют трибуну и президиум парламента.
Вчера лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявил, что “бютовцы” будут блокировать работу ВР до тех пор, пока первым вопросом не будут рассмотрены изменения в госбюджет на текущий год.
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