БЮТ круглосуточно блокирует президиум и трибуну Верховной Рады

Народные депутаты от фракции Блока Юлии Тимошенко круглосуточно блокируют президиум и трибуну Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил депутат от БЮТ Андрей ШКИЛЬ.

По его словам, круглосуточное блокирование началось уже с этой ночи.

А.ШКИЛЬ уточнил, что установлены дежурства по 10 человек, которые меняются через определенные промежутки времени.

Как сообщал УНИАН, депутаты от фракции БЮТ второй день подряд блокируют трибуну и президиум парламента.

Вчера лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявил, что “бютовцы” будут блокировать работу ВР до тех пор, пока первым вопросом не будут рассмотрены изменения в госбюджет на текущий год.