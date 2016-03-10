ЕС официально продлил на полгода санкции против 146 россиян и 37 российских компаний

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте институции ЕС.

"10 марта 2016 года Совет ЕС продлил на шесть месяцев ограничительные меры в отношении 146 лиц и 37 компаний, причастных к нарушению и угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", -говорится в сообщении.

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Согласно сообщению, меры, предусматривающие замораживание активов и запрет на поездки, были продлены до 15 сентября 2016 года.

Вместе с тем отмечается, что из списка были исключены 3 человека, которые умерли.

Соответствующие правовые акты будут опубликованы в официальном журнале ЕС 12 марта 2016 года.

Напомним, на полгода будут продлены санкции в отношении 146 человек, среди которых Дмитрий Рогозин, Дмитрий Киселев, Сергей Глазьев и другие.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году ряд западных стран ввел санкции против России после аннексии Крыма и эскалации конфликта на востоке Украины.