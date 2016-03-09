ЕС продлил на полгода санкции против 146 россиян и 37 российских компаний

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили в Совете ЕС.

"Послы ЕС (постоянные представители стран - членов ЕС, так называемый COREPER) приняли решение относительно санкций, связанных с нарушением территориальной целостности Украины", - отмечается в сообщении.

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В частности, на полгода будут продлены санкции в отношении 146 человек, среди которых Дмитрий Рогозин, Дмитрий Киселев, Сергей Глазьев и другие.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году ряд западных стран ввел санкции против России после аннексии Крыма и эскалации конфликта на востоке Украины.

В июне 2015 года Евросоюз продлил срок действия этих санкций.

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