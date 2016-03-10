Высший спецсуд обязал Апелляционный суд Киева рассмотреть законность задержания Мосийчука

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня коллегия судей рассмотрела кассационную жалобу Мосийчука на постановление апелляционного суда, который 27 октября 2015 года отказался отменять решение Печерского районного суда Киева об отказе рассматривать жалобу Мосийчука на незаконность его задержания.

Высший специализированный суд своим решением обязал Апелляционный суд Киева рассмотреть апелляцию Мосийчука на решение Печерского райсуда по существу.

В частности, в решении указано, что «кассационная жалоба защитника Сивакова в интересах Мосийчука подлежит удовлетворению, определение судьи-докладчика Апелляционного суда Киева от 27 октября 2015 года об отказе в открытии апелляционного производства подлежит отмене с назначением нового рассмотрения в суде апелляционной инстанции».

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Напомним, 17 сентября 2015 года Верховная Рада по представлению ГПУ дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в коррупции. В тот день на заседании ВР было продемонстрировано видео с участием якобы Мосийчука, снятое скрытой камерой. На видео речь шла о возможности решения за деньги при содействии Мосийчука определенных бизнес-вопросов. Через некоторое время депутата задержали в здании парламента.

18 сентября Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, срок действия которого закончился 15 ноября. Вместе с тем в Генпрокуратуре настаивают на содержании Мосийчука под стражей. 26 февраля 2016 года Печерский районный суд Киева перенес на 16 марта рассмотрение представления ГПУ в избрании ему меры пресечения.

Вместе с тем Высший административный суд 17 ноября удовлетворил иск Мосийчука к ВР о признании незаконным и отмене постановления парламента о предоставлении согласия на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест. В ноябре же в Верховный Суд поступила жалоба на это решение ВАСУ.

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