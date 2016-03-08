Яресько может стать премьером уже на этой неделе - экс-посол США

Об этом сообщил экс-посол США в Украине Стивен Пайфер в Twitter.

Increasing reports that from Kyiv Finance Minister Jaresko will be appointed new #Ukraine prime minister, perhaps as early as this week. — Steven Pifer (@steven_pifer) March 7, 2016

"Из Киева поступает все больше сообщений, что министр финансов Яресько будет назначена новым премьер-министром, возможно, уже на этой неделе", - написал Пайфер.

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Ранее министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус, который подал заявление об отставке из-за политического давления на его министерство и на него лично, отметил, что украинское правительство должна возглавить Яресько, поскольку она не имеет никаких связей с украинскими олигархами и влиятельными политиками.

Недавно в СМИ появилась информация, что Яресько дала предварительное согласие занять пост премьера, но требует, чтобы новое технократическое правительство было сформировано без партийных квот и политического давления.