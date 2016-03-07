В Хельсинки состоялась демонстрация за освобождение Савченко

Вчера у памятника Хавис Аманда собралось около 30 человек с украинской символикой и плакатами, требующими освободить украинку, сообщает финский телеканал Yle.

Идея проведения митинга появилась после того, как российский суд отказался предоставлять Савченко последнее слово, а ответ на это она объявила сухую голодовку.

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Организатор акции Николай Косотюк заявил, что власти Финляндии и ЕС обращают недостаточное внимание на историю Савченко. Он надеется, что Европа будет активнее воздействовать на Россию в данном вопросе, в том числе с помощью ужесточения санкций.

Как сообщал УНИАН, Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию.

В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку – третью, с момента ее ареста летом 2014 года.

2 марта государственное обвинение потребовало, чтобы суд приговорил Савченко к 23 годам лишения свободы в колонии общего режима.

3 марта суд отказал Савченко в последнем слове. После дебатов судья закрыл заседание и сообщил о возобновлении процесса 9 марта. В ответ Савченко заявила, что отказ ей в последнем слове воспринимает как нарушение ее прав и с 4 марта начинает сухую голодовку.