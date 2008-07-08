В БЮТ призывают принять бюджет - и "занимайтесь политиканством"

Фракция Блока Юлии Тимошенко настаивает на принятии парламентом на этой неделе изменений в государственный бюджет на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания Верховной Рады заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

Кроме того, по его словам, фракция БЮТ настаивает на принятии пакета социальных законопроектов.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что все другие инициативы, в частности фракций меньшинства, являются ничем иным как политиканством.

«Давайте примем бюджет и социальные законы, а затем занимайтесь политиканством на здоровье», - сказал И.КИРИЛЕНКО.