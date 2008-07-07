Умер Федор Моргун

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью ученого-агрария Федора Моргуна.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

«С глубокой болью получил печальную весть о смерти Федора Трофимовича Моргуна. От нас ушел выдающийся ученый-аграрий, фронтовик, блестящий публицист, гуманист, настоящий патриот родной земли. Федор Трофимович был образцом человека дела и чести. Его путь был непростым, он пережил Голодомор, был трижды ранен на войне. Однако везде и всегда главным для него был неутомимый и самоотверженный труд на благо народа. За свою плодотворную деятельность Федор Трофимович был по праву удостоен высокого звания Героя социалистического труда», - говорится в соболезновании главы государства.

«Вся его жизнь была преисполнена глубокой и искренней любви к селу как колыбели нации, к людям труда, к Родине. Все свои силы он посвятил процветанию Украины, неоценимым является его личный вклад в развитие Полтавщины», - отметил Президент.

5 июля В.ЮЩЕНКО посетил Ф.Моргуна в реанимационном отделении Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Фёдор Трофимович Моргун (р. 12 мая 1924 г., пос. Новоалександровка Донецкой области). В 1943 г. был призван в ряды Советской Армии. Окончил с отличием Днепропетровский сельскохозяйственный институт (1945—1949), по специальности учёный-агроном.

С 1949 г. на хозяйственной работе в Полтавской области; в 1954-69 гг. на хозяйственной и партийной работе на целинных землях Казахстана; в 1969-1972 г. первый зампред Совета министров Киргизской ССР.

В 1972 г. инспектор ЦК Компартии Украины. В 1973-1988 гг. — первый секретарь Полтавского обкома Компартии Украины. С марта 1988 г. председатель Государственного комитета СССР по охране природы. С июля 1989 г. персональный пенсионер союзного значения. В 1995 г. защитил докторскую диссертацию в Тимирязевской сельскохозяйственной академии, посвящённую внедрению почвозащитного земледелия на Полтавщине.

Награждён четырьмя орденами Ленина, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом князя Ярослава Мудрого, орденом Николая Чудотворца «За приумножение добра на Земле» и другими наградами.