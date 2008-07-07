Министр обороны Венгрии уверен, что в декабре Украина получит ПДЧ

Министр обороны Венгерской республики Имрэ СЕКЕРЕШ уверен, что в декабре 2008 года на встрече министров иностранных дел стран – членов НАТО Украина получит План действий для членства в Альянсе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.СЕКЕРЕШ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве после встречи с министром обороны Украины Юрием ЕХАНУРОВЫМ.

«Военное ведомство Венгрии имеет самое положительное мнение о возможностях Вооруженных Сил Украины. Это основывается на опыте выполнения задач совместным батальоном «Тиса», в состав которого входят венгерские, украинские, румынские и словацкие военнослужащие. Военные наших стран также бок о бок выполняют миротворческие задачи», - пояснил свое мнение министр обороны Венгрии.

Он также высоко оценил результаты, состояние и перспективы проведения в Украине военной реформы, и отметил, что Венгрия окажет в этом всевозможную помощь и содействие.

«Членство Украины в НАТО отвечает национальным интересам Венгрии», - заметил И.СЕКЕРЕШ.