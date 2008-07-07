Ющенко сказал, что в бюджете Тимошенко надо принять без обсуждения

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за проведение во втором полугодии этого года жесткой ограничительной бюджетной политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В то же время В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что государство должно гарантировать в полном объеме защиту социально незащищенным слоям населения. «Бедному человеку, социально незащищенному человеку все, что необходимо сделать в рамках его социальной защиты, это должно быть приоритетом номер один украинского бюджета», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент, в частности, подчеркнул необходимость повышения пенсий, материальной помощи многодетным семьям, инвалидам, и тому подобное. «Это нужно без обсуждения принимать», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО отметил, что таким образом нужно вернуть людям все, что забрала у них инфляция, которая является ошибкой власти.

Глава государства также подчеркнул важность того, чтобы значительная часть от увеличения поступлений в государственный бюджет была направлена на развитие экономики.

В этом контексте В.ЮЩЕНКО отметил, что необходимо определенную часть бюджетного прироста использовать на покрытие дефицита бюджета.

По его словам, расходы бюджета второй половины 2008 года должны демонстрировать, что Украина готова к адекватным ответам тем дестабилизирующим факторам, которые существуют в мировой экономике, в частности и продовольственному кризису.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО отметил, что в бюджете должны быть предусмотрены средства на ряд важных программ, таких как финансирование НАК «Нафтогаз Украины», финансирование программы доступного жилья, и тому подобное, что позволит переориентировать бюджет на бюджет развития.

Говоря о проекте изменений к бюджету, который Секретариат Президента получил для ознакомления, В.ЮЩЕНКО отметил, что в нем предлагается две трети дополнительных поступлений направить на потребление, и только одну треть – на развитие.

Глава государства сообщил, что попросил Институт экономики в соответствии с этим проектом рассчитать общую макроэкономическую политику до конца года. «Как это удастся, покажет несколько ближайших дней, но сегодня можно констатировать, что для того, чтобы выработать стабильную антиинфляционную политику второго полугодия, Министерству экономики, Минфину и Нацбанку нужно еще много поработать», - сказал Президент.