Вопрос о введении безвизового режима Европарламент рассмотрит летом - МИД

Об этом в эфире Громадського заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам Европейской интеграции Елена Зеркаль.

«Мартовское заседание будет на следующей неделе. Предложение только подано, оно не рассмотрено на всех комитетах. Это может быть май, но очень сомнительно. Наиболее вероятно, что это будет июнь, что это Совет юстиции и внутренних дел», - сказала Зеркаль.

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Она отметила, что в случае принятия положительного отчета для Украины нужно будет еще месяц на принятие процедурных вопросов.

«После того, как Совет принимает решения, идет публикация. И она идет по очередности принятия решения. То есть, на публикацию может пойти еще где-то месяц. После того, как решение опубликовано, оно вступает в силу», - объяснила представитель по вопросам Евроинтеграции.

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Как сообщал УНИАН, ранее народный депутат Владимир Арьев заявил, что Королевство Нидерланды выступает за перенос рассмотрения вопроса о введении безвизового режима с Украиной после референдума по Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, запланированного на 6 апреля.