Тимошенко будет президентом, без обид для Ющенко - советник премьера

"Уже все поняли, что внеочередных парламентских выборов не будет - нет оснований отправлять в отставку правительство Тимошенко, - заявил сегодня во время встречи с избирателями во Львове советник премьер-министра Украины по энергетическим вопросам, народный депутат Украины Олекса Гудыма. - Но было бы очень хорошо, когда бы президентские выборы были уже в ноябре этого года. Ведь в действительности премьер-министр должен иметь поддержку в парламенте, ибо иначе она не может выполнить того, что обещала. Лишь взяв в руки силовые рычаги Юлия Тимошенко сможет доказать, что справедливость есть. Для Украины нужно, чтобы определились наконец, кто у нас руководит государством".

По словам советника премьера, сегодня "Юлия Тимошенко, будучи премьер-министром, не может выходить на Майдан и призывать народ".

"Другого пути у нас нет, как отдать свои голоса тому человеку, который ежедневно работает на благо Украины. И никаких обид здесь быть не может. Когда-то мы избрали Виктора Ющенко, и он оправдал наши надежды, частично. Но наилучший кандидат, который может сделать для Украины больше, - это Юлия Владимировна Тимошенко. И я знаю имя будущего президента Украины", - резюмировал Олекса Гудыма.

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