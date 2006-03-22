Бессмертный выбрал время и место

Политсовет блока “Наша Украина” уполномочил председателя политсовета Романа БЕССМЕРТНОГО подписать соглашение о «помаранчевой» коалиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока, сегодня состоялось заседание политсовета "Нашей Украины", в котором приняли участие представители всех партий-участниц блока. Среди вопросов, которые рассматривались на политсовете, первым стоял вопрос о подписании соглашения о «помаранчевой» коалиции. Политсовет рассмотрел текст соглашения, который на днях был предложен участниками переговорного процесса.

Политсовет "Нашей Украины" настаивал на определении в тексте соглашения роли и места Президента Украины. Члены политсовета отметили то, что они против всякого рода закрытой формы подписания любых документов. Они также подчеркнули, что процесс подписания соглашения в разных его частях должен быть исключительно открытым.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ призвал подписать соглашение о «помаранчевой» коалиции 26 марта в 22.00 в пресс-центре "Нашей Украины".