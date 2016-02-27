Оккупационная власть Крыма "национализировала" украинского имущества на 50 миллиардов гривень

В целом оккупационная власть присвоила украинского государственного имущества около на 50 млрд гривен, заявил в эфире "Громадського" рассказал Алексей Калина, заместитель прокурора АРК Крым.

"Имущество не только "национализируется", есть еще "Артек", также, расходы на дорогое вино, вывоз картин Айвазовского и так далее. В общем – на 50 млрд гривен", - сказал Калина.

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По его словам, прокуратура проводит регистрацию по каждому факту присвоению для подачи иска в Европейский суд.

Ранее УНИАН сообщал, что украинские компании ("Приватбанк", "Укрнафта",аэропорт "Бельбек", Stabil, Everest Estate и Сбербанк) пока подали шесть исков против России относительно защиты их собственности в оккупированном Крыму.

Иски были поданы на основе украинско-российского межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.