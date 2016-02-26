В Украину едет вице-президент Еврокомиссии
21:04, 26 февраля 2016Политика
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1 марта вице-президент Европейской Комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шевчович будет находиться с визитом в Украине.
Вице-президент ЕК приедет в Украину 1 марта / eutopialaw.com
Об этом сообщает представительство Европейского Союза в Украине.
Как отмечается в сообщении, Шевчович встретится с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком. Также он проведет встречи с министром энергетики и угольной промышленности Владимиром Демчишиным и председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.
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Кроме того, в Верховной Раде он проведет переговоры с депутатами, которые занимаются вопросами, связанными с энергетикой.
Во время конференции "Украинский энергетический форум" вице-президент Еврокомиссии также выступит со вступительной речью.
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