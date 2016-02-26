В Киеве пройдет акция памяти Немцова

Об этом говорится в сообщении сообщества "Евромайдан SOS" в Facebook.

"Мы протестуем против политических преследований в России, чтим память Бориса Немцова, скорбим вместе с его родными и близкими, выражаем поддержку российским политзаключенным и солидарность с теми, кто подвергается преследованиям, но продолжает бороться", - сказано в нем.

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Проведение акции на Майдане планируется с 17:00 до 19:00.

Отмечается, что в ней примут участие российские и украинские политики, правозащитники, гражданские активисты.

До этого в рамках дня памяти Немцова в 15:00 состоится пикет у посольства России (Воздухофлотский проспект, 27).

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Немцов, в прошлом губернатор Нижегородской области и вице-премьер РФ, а в последние годы лидер оппозиционного движения “Солидарность” и партии ПАРНАС, депутат Ярославской областной думы, был застрелен на мосту около московского Кремля в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года.

В последние месяцы жизни политик занимался сбором информации о российской военной агрессии на востоке Украины, боролся с пропагандой Кремля, выступал против аннексии Россией Крыма и агрессивной политики РФ по отношению к Украине, поддерживал независимость и территориальную целостность Украины.

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