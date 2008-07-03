Ющенко пугают "гостями": тысячи больных туберкулезом испортят отдых

Народный депутат (фракция Коммунистической партии), лидер коммунистов Крыма Леонид ГРАЧ требует от властей Украины навести порядок в крымском противотуберкулезном санатории «Долоссы».

Об этом говорится в заявлении Л.ГРАЧА, текст которого передан УНИАН.

Л.ГРАЧ напоминает, что санаторий «Долоссы», построенный еще по декрету Владимира Ленина в 1928 году, в Большой Ялте. Климатическая зона данной местности (морской бриз, горный воздух, можжевельник и другая целебная растительность) создает тройной эффект, что способствует высокоэффективному лечению. Это единственный в Украине подобного уникального профиля санаторий.

Л.ГРАЧ напоминает, что он неоднократно обращался с требованием в МВД, Минздрав, Госкомзем, Генеральную прокуратуру, Президенту разобраться в ситуации сложившейся сейчас с санаторием, однако ото всюду присылаются лишь «формальные отписки». «По сути, речь идет о покрывательстве коррупции в земельной сфере, грубом попрании закона о курортах. Намекается, что все должно решаться в судах, но встает закономерный вопрос к генеральному прокурору, к руководству МВД, Минздрава: а кто понесет ответственность за миллионные убытки, за разрушение одного из корпусов, за подлог, за превышение служебных полномочий как со стороны Минздрава, так и со стороны Массандровского поссовета, принявшего противозаконное решение о передаче 2 га земли в аренду? Кто понесет ответственность за самовольный снос спортивной площадки и летнего кинотеатра? Наконец, кто ответит за согласование начала строительства коттеджей, и в том числе за согласование строительства в особой санитарной зоне?», - заявил нардеп.

Он считает, что на примере противотуберкулезного санатория «Долоссы» можно судить о том, «как коррупционно-туберкулезная бацилла поразила Украину».

Л.ГРАЧ призвал «отдать все президентские дачи – и под Киевом, и в Крыму – людям, нуждающимся в лечении». «Более того, официально всех предупреждаю, и, прежде всего, предупреждаю Виктора ЮЩЕНКО: если в ближайшее время не будут приняты меры по установлению законности к земле и недвижимости санатория «Долоссы», то гарантирую Президенту особо напряженный отдых в Крыму и то, что его крымскую резиденцию одновременно посетит не одна тысяча тяжело больных туберкулезом и спросит: "Где его совесть? Где его чистые руки? Где борьба с коррупцией и преступностью?"», - отметил депутат.