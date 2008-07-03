Ющенко успокоил Тимошенко: он отменит распоряжения Кабмина, но не ее

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает отменить своим указом действие постановлений правительства, регламентирующих работу бизнеса, которые не соответствуют законам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление Президент сделал сегодня, выступая на форуме «Власть и бизнес – партнеры».

«Я готов сейчас дать поручение подготовить соответствующий указ Президента, и все, соответственно, постановления правительства, - Юлия Владимировна, я не об этом правительстве хочу говорить, - которые были приняты в предыдущие годы и не соответствуют сегодня действующему законодательству, должны быть отменены», - подчеркнул Президент, обращаясь к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО.

По словам В.ЮЩЕНКО, перечень документов, которые необходимо отменить, будет передан правительству в ближайшие 3-4 недели.

Вместе с тем, Президент отметил, что на сегодняшний день реформирование разрешительной системы проходит неудовлетворительными темпами.