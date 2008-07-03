В НУ-НС требуют от Тимошенко ответа: как на духу, но без паники

Фракция НУ-НС считает, что на сегодняшний день остаются расхождения в оценке прогнозных макропоказателей государственного бюджета на 2008 год, и на сегодняшнем заседании Совета коалиции надеется получить достаточно детальную информацию по этому вопросу от экономического блока правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Совета коалиции заявил лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

«Вокруг этого вопроса (определения макропоказателей – УНИАН) возникает много дискуссий. Мы знаем, что есть расхождения между правительством и Президентом», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

При этом он подчеркнул, что при обсуждении данного вопроса фракция настроена не на конфликтность, а на конструктивный диалог, и выразил надежду, что консенсус будет найден.

Также В.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что фракцию НУ-НС интересуют параметры валютной и кредитной политики, прогноз инфляции - «без паники, но и без сокрытия каких-то фактов». Также фракцию интересует, каким именно образом будут использованы 30,4 млрд. грн. дополнительных доходов: или они пойдут на покрытие дефицита бюджета, или будут потрачены на другие цели, сказал он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила на Совете коалиции, что правительство разработало законопроект об изменениях в государственный бюджет 2008 года, и расхождений по макропоказателям у Кабинета министров и Национального банка нет.

«Законопроект о бюджете на сегодняшний день правительством полностью разработан, макропоказатели на базе подписанного с Национальным банком меморандума согласованы, при чем меморандум подписан две недели назад - никаких расхождений по макропоказателям с Нацбанком у нас нет. Более того, вы знаете, что макропоказатели - это парафия правительства, так как оно несет ответственность за них», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО (текст меморандума между правительством и НБУ не обнародован).

Она отметила, что правительство продолжает консультации с Президентом Украины и хочет получить от него рекомендации по изменению дополнений в бюджет.

«Я надеюсь, что Президент сегодня даст свои предложения, и мы их учтем, и после этого передадим этот документ вам (Верховной Раде)», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, по ее словам, сегодня правительство хотело бы начать консультации с фракциями большинства, чтобы учесть и все предложения по изменению в бюджет.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что в бюджете 30,4 млрд. грн. доходов, полученных за счет экономического роста, планируется распределить следующим образом: 10,4 млрд. грн. - местным органам власти, треть средств направить на развитие различных отраслей экономики, в том числе угольной промышленности и самолетостроения, автодороги и треть от этой суммы планируется направить на финансирование социальных программ.

27 июня Кабинет министров принял за основу концепцию изменений в государственный бюджет на 2008 год.