Регионалы встали и ушли с заседания по Семенюк по команде?

Представители Партии регионов покинули заседание Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации, которая сегодня рассматривает отчет Фонда госимущества о его деятельности в 2007 году.

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты Дмитрий КОЛЕСНИКОВ и Игорь ЛЫСОВ покинули заседание после того, как был заслушан отчет председателя ФГИУ Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Перед уходом Д.КОЛЕСНИКОВ пояснил, что на заседании отсутствует кворум, присутствует всего 8 депутатов. «Поэтому, учитывая важность вопроса, выносить какие-либо решения нельзя и невозможно», - отметил он.

Как считает И.ЛЫСОВ, в связи с тем, что на заседании не присутствуют руководители правительства и надзорных органов, оно будет неэффективным.

Как пояснил депутат журналистам после того, как покинул заседание, он считает его «фарсом и политическим заказом».

В свою очередь, народный депутат Валерий ПИСАРЕНКО (БЮТ) отметил, что на заседании Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации присутствуют представители всех политических сил и профильных ведомств, поэтому с решением, которое примет комиссия, «можно выходить на Верховную Раду».

При этом народный депутат Александр БОНДАРЬ (НУ-НС) считает, что двум членам Партии регионов поступила команда блокировать заседание комиссии.

«Это решение было принято на заседании фракции, такие решения принимались, когда заседал Комитет по экономической политике по программе приватизации, когда Партия регионов полностью блокировала заседание. При этом это происходит в случаях, когда они сами выступают инициаторами заседаний. Они и Валентина Петровна (СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО - УНИАН) настаивали на отчете главы фонда», - отметил А.БОНДАРЬ.