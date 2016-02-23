Порошенко отмечает важность сохранения санкций против РФ для выполнения ею Минских соглашений

Об этом он заявил на встрече с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Марком Эро и Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Собеседники обсудили ситуацию на Востоке Украины и состояние выполнения Минских договоренностей. Президент Порошенко выразил обеспокоенность многочисленными нарушениями режима прекращения огня со стороны контролируемых Россией боевиков, а также применением ими запрещенного оружия. Собеседники констатировали необходимость политической воли со стороны РФ для прекращения обстрелов», - говорится в сообщении.

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Порошенко подчеркнул важность сохранения санкций в отношении РФ для выполнения ею Минске договоренностей.