Порошенко отмечает важность сохранения санкций против РФ для выполнения ею Минских соглашений
Президент Украины Петр Порошенко отмечает важность сохранения санкций против РФ для выполнения ею Минских договоренностей.
Об этом он заявил на встрече с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Марком Эро и Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
«Собеседники обсудили ситуацию на Востоке Украины и состояние выполнения Минских договоренностей. Президент Порошенко выразил обеспокоенность многочисленными нарушениями режима прекращения огня со стороны контролируемых Россией боевиков, а также применением ими запрещенного оружия. Собеседники констатировали необходимость политической воли со стороны РФ для прекращения обстрелов», - говорится в сообщении.
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Порошенко подчеркнул важность сохранения санкций в отношении РФ для выполнения ею Минске договоренностей.