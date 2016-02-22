Кто заменит Шокина: СМИ назвали основных кандидатов на кресло генпрокурора

Источники в БПП утверждают, что президента вполне устраивает исполняющий обязанности Юрий Севрук, который больше двадцати лет проработал в связке с Шокиным, передает "Украинская правда".

Есть еще один вариант – в кресло генпрокурора может сесть депутат и глава президентской фракции в парламенте Юрий Луценко. Слухи об этом ходили еще до назначения Виктора Шокина и активизировались с его отставкой.

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При любом раскладе пока очевидно: в нынешней Украине генпрокурор все еще любимая шахматная фигура президента, несмотря на закон, предполагающий его независимость, отмечают в издании.

"А сама прокуратура по-прежнему остается инструментом влияния на суды и правоохранительные органы, и едва ли не ключевым звеном в коррупции", - говорится в расследовании УП.

Ранее УНИАН сообщал, что в Верховной Раде и фракции "Блок Петра Порошенко" обсуждают возможность назначения Юрия Луценко на должность генерального прокурора Украины.