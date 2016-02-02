В Кабмине отчитываются о том, что стран с пророссийской политикой стало меньше

Об этом говорится в тексте поданного Кабинетом министров в Верховную Раду отчета о ходе и результатах выполнения программы деятельности правительства в 2015 году, который был одобрен распоряжением от № 57-р

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"Вопрос военной агрессии против Украины и непризнания аннексии Автономной Республики Крым и Севастополя остается основным в повестке дня международных контактов и определяет порядок отношений наших партнеров с Российской Федерацией. На сегодня любое сотрудничество с так называемой властью Автономной Республики Крым и Севастополя остановлено. МИД оперативно и адекватно реагирует на контакты незаконной власти Крыма с иностранными партнерами. Результатом работы правительства в рамках международных организаций стало значительное уменьшение количества и четкая идентификация государств с пророссийской политикой", - отмечается в документе.

В отчете отмечается, что правительство реализовало комплекс мер, чтобы обеспечить максимально эффективное использование в интересах Украины всего инструментария ОБСЕ, ООН и Совета Европы по укреплению уважения к принципам демократии, верховенства права, надлежащего управления, прав человека и фундаментальных свобод, в том числе прав национальных меньшинств.