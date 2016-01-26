Лавров намеренно манипулирует текстом Будапештского меморандума - Марчук

Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

"Он (Лавров) сознательно вводит в заблуждение мировое сообщество. В связи с тем, что Украина взяла на себя обязательства по удалению всех ядерных сооружений с территории, в тексте очень четко записано, что подписанты, на то время США, Россия и Великобритания, они подтвердили Украине свое обязательство. То, что говорит Лавров, это только 5-е или 6-е обязательство. А первый долг – уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины. И второе, что очень важно, так написано, воздерживаться от угрозы силой или ее использования против территориальной целостности и политической независимости. А дальше, я всегда подчеркивал, никогда не применять никакие их (России, Великобритании и США) вооружения против Украины. Только в том случае, если Украина первой нападет на кого-то из них", - сказал Марчук.

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По его мнению, это свидетельствует о намеренном манипулировании текстом документа, которое направлено на тех, кто его не читал.

По словам Марчука, еще с декабря "на Минском переговорном процессе стало очевидным, что Россия готовит какие-то "инициативы" против Украины", о чем свидетельствуют и манипуляции текстом Будапештского меморандума.

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Как сообщал УНИАН, Лавров сегодня заявил, что Россия не нарушала Будапештский меморандум, так как не угрожала Украине ядерным оружием.

В частности, отвечая на вопрос, как страны-соседи России могут обеспечить свою безопасность, если РФ в любой момент может нарушить взятые на себя обязательства, Лавров сказал: «Если вы имеете в виду Будапештский меморандум, то мы его не нарушили, Будапештский меморандум включает одно единственное обязательство - не применять против Украины ядерное оружие, никто этого не делал, и угроза применения ядерного оружия в отношении Украины не звучала».