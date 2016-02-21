Польский канал показал пропагандистский фильм "Маски революции" о Евромайдане

Как передает Польское радио, в ленте, автором которой является французский журналист Пол Морейра, события на киевском Евромайдане показываются как бунт радикалов-националистов; фильм полон аллюзий на ведущую роль США в украинских событиях двухлетней давности, намекает, что российская аннексия Крыма имела основания и была закономерной.

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В комментарии Украинской службе Польского радио журналист польского журнала Newsweek Михал Кацевич, который много лет освещает события в Украине, заявил, что показ картины «Маски революции» в Польше без соответствующих оговорок о том, что это за лента, является скандалом, поскольку фильм лживый, в нем использованы классические манипулятивные техники.

Польский журналист подчеркнул, что представление событий в Украине именно таким образом является особенно опасным для Польши.

«Большинство поляков подробно не знает о тех событиях, а, учитывая нашу уязвимость к теме украинского национализма, фильм может укрепить в поляках чувство страха и угрозы, которые якобы исходят со стороны новой Украины», - отметил Кацевич.

Напомним, фильм «Маски революции» впервые был показан в эфире французского телеканала Canal+ в начале февраля. Против показа фильма протестовали украинская общественность и Посольство Украины в Париже. В заявлении посольства говорилось, что «Маски революции» - это документальный фильм, снятый в стиле теории заговора и российской пропаганды, дезинформирует европейцев о событиях в Украине зимой 2013-2014 гг и является неуважением к людям, которые погибли во имя демократического будущего своей страны.