Порошенко: РФ не выдаст Януковича "и других убийц", потому нужно ввести заочные приговоры

Об этом говорится в обращении президента Петра Порошенко по случаю Дня Героев Небесной Сотни.

«Мы все с вами понимаем, что Россия никогда не выдаст Януковича, Захарченко, Якименко и других убийц. Поэтому судить их мы будем заочно», - отметил он.

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«Правда, для этого Верховная Рада должна безотлагательно внести некоторые изменения в законодательство. Так, заочные приговоры не приведут к заключению, но позволят конфисковать имущество этих преступников, которые убивали людей и грабили страну», - добавил Порошенко.