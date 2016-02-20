Порошенко: РФ не выдаст Януковича "и других убийц", потому нужно ввести заочные приговоры
15:09, 20 февраля 2016Политика
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Россия никогда не выдаст Украине бывшего президента Виктора Януковича, бывшего главу МВД Виталия Захарченко, бывшего председателя СБУ Александра Якименко "и других убийц".
REUTERS
Об этом говорится в обращении президента Петра Порошенко по случаю Дня Героев Небесной Сотни.
«Мы все с вами понимаем, что Россия никогда не выдаст Януковича, Захарченко, Якименко и других убийц. Поэтому судить их мы будем заочно», - отметил он.
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«Правда, для этого Верховная Рада должна безотлагательно внести некоторые изменения в законодательство. Так, заочные приговоры не приведут к заключению, но позволят конфисковать имущество этих преступников, которые убивали людей и грабили страну», - добавил Порошенко.
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