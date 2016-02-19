В Украину после развала коалици засобирались главы МИДов Германии и Франции
14:05, 19 февраля 2016Политика
1529
На фоне разразившегося политического кризиса в Украине, 22 февраля в Киев с совместным двухдневным визитом прибудут министры иностранных дел Германии и Франции.
Reuters
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе администрации президента. "Президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с министрами иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и Франции Жан-Марком Эро, которые будут находиться в Украине 22-23 февраля с совместным визитом", - говорится в сообщении.
Читайте такжеШтайнмайер: Украине еще много надо сделать для преодоления коррупции
Кроме этого, в ходе визита оба дипломата проведут встречи с премьер-министром Арсением Яценюком и лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко.
Франк-Вальтер Штайнмайер уже не единожды призывал украинские власти объединиться для продолжения введения необходимых реформ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter