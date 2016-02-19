В Украину после развала коалици засобирались главы МИДов Германии и Франции

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе администрации президента. "Президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с министрами иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и Франции Жан-Марком Эро, которые будут находиться в Украине 22-23 февраля с совместным визитом", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, в ходе визита оба дипломата проведут встречи с премьер-министром Арсением Яценюком и лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко.

Франк-Вальтер Штайнмайер уже не единожды призывал украинские власти объединиться для продолжения введения необходимых реформ.