Глава МИД Германии ожидает скорейшего разрешения правительственного кризиса в Украине

Об этом говорится в официальном Twitter МИД Германии.

"Министр иностранных дел Штайнмайер относительно ситуации в Украине: Мы должны надеяться, что правительственный кризис будет преодолен быстро, а путь реформ продолжится", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада 247 голосами признала работу правительства неудовлетворительной, но недоверии Кабмину не поддержало. За выражение недоверия правительству проголосовали лишь 194 депутата при необходимых 226.

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Сегодня фракция «Батькивщина» заявила о выходе из парламентской коалиции. Позже ее лидер Юлия Тимошенко сообщила, что они будут инициировать внесение в Верховную Раду проекта постановления об отставке премьер-министра Яценюка.

Также президент Украины Петр Порошенко выступил за полное переформатирование правительства, заявив, что «момент для частичного обновления Кабинета министров упущено».

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