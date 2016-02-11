Новым министром иностранных дел Франции назначен Жан-Марк Эро
21:29, 11 февраля 2016Мир
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Президент Франции Франсуа Олланд назначил бывшего премьер-министра страны Жан-Марка Эро новым министром иностранных дел.
REUTERS
До него эту должность занимал Лоран Фабиус, сообщивший накануне о своей отставке, сообщает Би-би-си.
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Жан-Марк Эро занимал пост премьер-министра Франции с 2012 по 2014 год. До этого он был председателем парламентской фракции социалистов в Национальном собрании Франции.
Новым министром жилищной политики стала представительница партии зеленых Эммануэль Косс.
Лоран Фабиус ранее рассказал телеканалу iTele, что единственное, о чем он сожалеет за все время на посту министра, - несогласие мира с французской позиции по Сирии. Париж настаивал на военном вмешательстве вместе с армией США в сирийский конфликт в 2013 году.
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