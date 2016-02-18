"Народный фронт": В коалиции больше 226 голосов, потому что Радикальная партия из нее не выходила
Лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак уверяет, что в коалиции все еще есть более 226 голосов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бурбак сказал в комментарии журналистам.
"Обидно, что две политические партии решили в это время согласовать свои действия, чтобы приблизить досрочные парламентские выборы", - сказал депутат.
Вместе с тем, отметил он, "мы видим, что коалиция работает, законопроекты принимаются".
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На вопрос, сколько в коалиции сейчас голосов, Бурбак отметил, что де-юре фракция Радикальной партии не выходила из коалиции.
"То есть, все голоса есть, больше 226, для того чтобы мы работали", - добавил парламентарий.
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