В Раде зарегистрировали законопроект о передаче земли в собственность жителям многоквартирных домов

«Дело в том, что действующий закон отсылает владельцев домов за безвозмездной передачей земли в порядке, который утверждается КМУ, хотя по ст.92 Конституции это право определяется исключительно законами! Кроме того, для приобретения общего земельного права, требуется согласие-заявление всех 100% собственников. Если количество жителей невелико – это проще, но в многоквартирных домах слишком сложно собрать личные заявления и обращения от всех, без исключения, собственников помещений», – пояснил парламентарий.

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Для обеспечения всех прав в отношении земельных участков, находящихся в общей собственности, законопроектом №3576 вносятся комплексные изменения в Земельный кодекс, Гражданский кодекс, законы «О государственном земельном кадастре», «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременении» и «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме».

Предлагается, что уполномоченное лицо от жильцов дома обращается в органы власти или местного самоуправления за предоставлением статуса земельного участка, находящегося в общей совместной собственности и наличие такого статуса не требует отдельной государственной регистрации.

Законопроектом уточняется само понятие земельных участков многоквартирных домов и вводится новая статья (89-1) Земельного кодекса Украины, по которой будет запрещено разделение общей собственности жильцов, наложение взыскания кредиторами, и регулируется порядок пользования общими земельными участками.