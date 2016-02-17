"Видродження" призывает Порошенко ветировать закон о "партийном рабстве"

Депутатская группа «Партия «Видродження» призывает Президента Украины ветировать Закон №3700, поскольку он противоречит принципам демократии и формирует почву для расцвета партийной коррупции.

Об этом заявил заместитель председателя партии «Видродження», Представитель Украины в Венецианской комиссии Владимир Пилипенко.

По его словам, закон о «партийной диктатуре» отдаляет Украину от Европы и не имеет никакого отношения к безвизовому режиму.

«На самом деле, вчера Верховная Рада официально признала: выборы в Украине больше не нужны. Их результат не будет иметь никакого значения после принятия проекта закона №3700. Не важно, какая будет избирательная система на парламентских выборах. Не важно, кто будет лидером списка. Сколько людей отдали голос за того или иного кандидата. Состав парламента благодаря этому закону можно регулировать в ручном режиме – в кабинете руководителя партии. Это нарушение Конституции, где предусмотрено свободное волеизъявление граждан», – заявил Владимир Пилипенко.

Партия «Видродження» считает, что принятие законопроекта №3700 сводит на нет значение самого процесса волеизъявления и является откровенным пренебрежением мнением граждан. Венецианская комиссия неоднократно высказывала критику по поводу намерений введение практики отзыва депутатов политическими партиями, то есть введение императивного мандата.

«Так, в заключении Венецианской Комиссии относительно принятого Закона Украины “О внесении изменений в Конституцию Украины” Комиссия отмечала, что норма относительно “императивного мандата” “...предоставляет политическим партиям право аннулировать результаты выборов. Это также может привести к ослаблению Верховной Рады за воспрепятствование реализации свободного и независимого мандата народных депутатов, которые могут оказаться в ситуации, когда не смогут придерживаться собственных убеждений и в то же время быть членами парламента”, – отметил Владимир Пилипенко.

Он также напомнил, что критика практики императивного мандата неоднократно высказывалась и в резолюциях ПАСЕ, которая, в частности, в своей резолюции 1549 (2007) отмечала, что отзыв депутатов политическими партиями является неприемлемым в демократическом государстве.

«Ассамблея уверена, что последовательная политическая программа, ответственное и преданное членство в партии, а также тщательный отбор партийных кандидатов являются более эффективными инструментами поощрения партийной и фракционной дисциплины», – напомнил Владимир Пилипенко.

Как сообщалось, депутатская группа «Партия «Видродження» единственная в парламенте не голосовала за законопроект №3700, поскольку считает, что он нивелирует значение самого процесса парламентских выборов.